Cezaevinde çıkan kavgada 43 kişi öldü, 102 mahkûm kaçtı!

Ekvador’da bir hapishanede çıkan kavgada 43 kişi öldü. Kavganın mahkûmlar arasında bulunan birbirine düşman iki çetenin üyeleri arasında çıktığı bildiriliyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesinde mahkumlar arasında kavga çıktı. Yetkililer yaşanan kavgada şimdiye kadar 43 kişinin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını açıklarken ölü sayısının daha da artabileceğini bildirdi.

Ekvador Devleti Başsavcılığı ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, hayatını kaybeden mahkumların kimlik tespiti ve otopsi çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo ise basına verdiği demeçte çıkan kavganın birbirine düşman Los Lobos ve R7 adlı suç çetelerinin üyeleri arasında yaşandığını belirtirken hayatını kaybeden mahkumların çoğunlukla hücrelerinde ve koridorlarda kesici aletlerle öldürüldüğünü açıkladı.

108 mahkûm kaçtı

İçişleri Bakanı Patricio Carillo çıkan kavga sonrasında hapishanede asayişin güvenlik güçleri tarafından tekrar sağlandığını açıklarken bazı mahkumların kargaşadan yararlanarak hapishaneden kaçmaya çalıştığını söyledi.

Kaçmaya çalışan mahkûmlardan 112’si güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak tekrar hapishaneye götürülürken 108 mahkûmun hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Ülkede 21 Şubat 2021 tarihinden beri yaşanan 5 ayrı hapishane olaylarında en az 350 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.