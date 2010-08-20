Cezaevinde çete savaşları



T24 - Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan ‘Nuriş Çetesi’ olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Nuri Ergin'in savcılığa yaptığı “Beni öldürtecek. Ölüm tehditleri gönderiyor” şikayetinin ardından, Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'ndeki F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, bugün Adliye'ye getirildi ve konuyla ilgili ifadesi alındı.



Nuri Ergin'in savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, Alaattin Çakıcı'nın kendisine sürekli ölüm tehditleri gönderdiğini iddia etti. Şikayet dilekçesinin ardından harekete geçen Edirne Cumhuriyet Savcılığı, Kandıra F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi. Savcılığın talimatıyla, Alaattin Çakıcı bugün cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında Kandıra Adliyesi'ne götürüldü ve burada Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi.



Alınan bilgiye göre Alaattin Çakıcı'nın buradaki savunması, tam 3 sayfa tuttu. Çakıcı'nın savunmasında Nuriş kardeşlerle aralarındaki husumeti ayrıntılarıyla anlatırken, Nuri Ergin'i sadece ikaz ettiğini, Kandıra F Tipi Cezaevi’ne gelen ziyaretçilerle kendisine karşı bir saldırı düzenletebileceği söylentileri nedeniyle ‘Akıllı ol’ mesajı ilettiğini söylediği öğrenildi. Çakıcı, ifadesinin ardından tekrar geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.





