Cezaevinde bir ilk: 'Drone'lu denetim

Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Vedat Oktay’ın Mektup Okuma Komisyonu tarafından “görülen” ve UYAP’a işlenen mektubuna göre, “Koğuşların üzerinde her gün drone’lar dolaşıyor” tutuklu ve hükümlülerin “her anı kontrol ediliyor.”

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-1 koğuşundaki tutuklular, cezaevi koşullarına ilişkin mektup yazdı. Tutuklular adına Vedat Oktay tarafından kaleme alınan mektup, cezaevi mektup okuma komisyonu tarafından “görüldü” ve UYAP’a işlendi.

Tutuklandıkları illerdeki cezaevlerinde yer olmasına karşın en uzak cezaevlerine “sürgün edildiklerini” belirten tutuklular, “Ailelerimizin görüşebilme olanakları ellerinden alındı. Haftalık kapalı görüş imkanı ortadan kaldırıldığı gibi hemen ardından ayda bir olan açık görüş iki ayda bire düşürüldü. Haftada bir, on dakikalık telefon hakkı 15 günde 1’e düşürüldü. Aileyle bağımız koparılmak istendi. Çok uzun bir süre mektup yasaklandı, birkaç aydır serbest bırakılmasına rağmen bu defa da mektuplarımız geciktiriliyor” ifadelerini kullandı.

'Koğuşların üzerinde drone'lar dolaşıyor'

Mektupta, tutuklular, drone'lu denetim uygulamasını ise şu sözlerle aktardı:

“Koğuşlarımızın üzerinde her gün drone’lar dolaşıyor, her anımız kontrol edilmeye çalışılıyor. Cezaevlerinin bu otoriter yapısı bizi öncelikle sosyal ve toplumsal bir varlık olarak yok sayması; tecritle, sürgünle, psikolojik baskılarla, bizleri insanlık dışı varlıklar haline getirmek ve bulunduğumuz cezaevlerini fiziksel ve psikolojik tahakküm alanı haline getirme çabasıdır. Yaşamsal ortamın sınırlandırılması insanı giderek insan olmaktan çıkarır. Bizler her şeye rağmen insan olarak kalmakta ısrarcıyız.''