Aygün Erdoğan'a sordu: Ali İsmail Korkmaz sizce ‘terörist’ mi, portresini yapmak suç mu?

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında maruz kaldığı şiddet sonucu ölen Ali İsmail Korkmaz'ın boncuk kullanarak portresini yapan tutuklu Mesut Çeki'nin disiplin cezası alacağı iddiasını TBMM'ye taşıdı. Aygün, önergeyi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cevaplamasını istedi.

Aygün, tutuklu Mesut Çeki'nin, Ali İsmail Korkmaz’ı anlatan bir yazısının da hapishane yönetimi tarafından "sakıncalı" olduğu gerekçesiyle Korkmaz’ın annesine gönderilmesine izin verilmediği iddasını de soru önergesinde belirterek, "Ali İsmail Korkmaz sizce ‘terörist’ midir? Boncuktan portre yapmak ‘terörist’ faaliyet midir?" diye sordu.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Hüseyin Aygün

CHP Dersim-Tunceli Milletvekili

Kırıkkale F Tipi Hapishanesi'nde tutuklu Mesut Çeki, Ali İsmail Korkmaz'ın boncuklar ile portresini yaptığı için disiplin cezası alacağı yine aynı şekilde Ali İsmail Korkmaz’ı anlatan bir yazısının ise hapishane yönetimi tarafından ‘sakıncalı’ görülerek Korkmaz’ın annesine gönderilmesine izin verilmemiştir. Mesut Çeki’nin ‘sakıncalı’ olarak görülen mektuptaki sakıncaları sorması üzerine ise hapishane yönetimi ‘Ali’yi çok övmüşsün ve meşrulaştırmaya çalışmışsın’ yanıtını vermiştir.

Bu çerçevede,

1. İddia edildiği gibi ‘boncuktan’ Ali İsmail Korkmaz portresi yapan Mesut Çeki’ye soruşturma açılmış mıdır? Disiplin cezası verilmiş midir? Ceza verilmesinin gerekçesi nedir?

2. Boncuktan portre yapma nedeni ile disiplin cezası alan olmuş mudur? Sayıları nedir? Kimin portrelerini yaptıkları için ceza almışlardır?

3. Ali İsmail Korkmaz sizce ‘terörist’ midir? Boncuktan portre yapmak ‘terörist’ faaliyet midir?

4. Ali İsmail Korkmaz’ı anlatmak veya yönetimin deyimi ile ‘övmek’ sakıncalı mıdır? Sakıncalı ise nedeni nedir?

5. Ali İsmail Korkmaz’ı öldürenlerin sokakta dolaştığı bir ülkede neden portresini yapanlar cezalandırılmaktadır?

6. Cezaevinden sizin portrenizi yapan bir kişiye de disiplin cezası verilir mi?

7. Cezaevinden size gönderilen ‘övgü' dolu mektuplarda ‘sakıncalı’ kapsamına alınıyor mudur?



