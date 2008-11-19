T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cezaevinde alem

Hapishanede bir yolunu bulan erkek ve kadın mahkumlar, tavan arasında haftalarca kimselere yakalanmadan alem yaptı.

19 Kasım 2008 02:00

Hapishane tavanında geçit bulan erkek ve kadın mahkumlar, bir yolunu bularak çıktıkları tavan arasında haftalarca gardiyanlara yakalanmadan alem yaptı.

ABD’nin Indiana Eyaleti’ndeki Green County Cezaevi’nde, ilginç bir olay yaşandı. Üç erkek mahkum, cezaevi tavanında buldukları zayıf noktadan, güvenlik için konan parmaklıkları sökerek, kadın mahkumların kaldığı bölümü de açtılar. Üç erkek mahkum, güvenlik engelini aştıktan sonra, üç kadın mahkumla buluştukları tavan arasında seks alemi yaptı.

Kaçamaklar, konuyu bilen birkaç mahkum tarafından da titizlikle saklandı. Üç erkek ve üç kadın mahkum geceyarıları, el ayak çekildiğinde tırmanıp kolaylıkla tavan arasına çıktılar. Tırmandıkları yer, kör bir noktada olduğu için, güvenlik kamerası tarafından da görüntülenemiyordu. Üç çift, iki ay boyunca gizlice buluştu. Ancak olay, erkekler koğuşunda arama sırasında ortaya çıktı. Kadınlar koğuşu da arandığında ele geçirilen mektuplarda olay ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Altı mahkum, firarla suçlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24