Cezaevinde alem

Hapishane tavanında geçit bulan erkek ve kadın mahkumlar, bir yolunu bularak çıktıkları tavan arasında haftalarca gardiyanlara yakalanmadan alem yaptı.



ABD’nin Indiana Eyaleti’ndeki Green County Cezaevi’nde, ilginç bir olay yaşandı. Üç erkek mahkum, cezaevi tavanında buldukları zayıf noktadan, güvenlik için konan parmaklıkları sökerek, kadın mahkumların kaldığı bölümü de açtılar. Üç erkek mahkum, güvenlik engelini aştıktan sonra, üç kadın mahkumla buluştukları tavan arasında seks alemi yaptı.



Kaçamaklar, konuyu bilen birkaç mahkum tarafından da titizlikle saklandı. Üç erkek ve üç kadın mahkum geceyarıları, el ayak çekildiğinde tırmanıp kolaylıkla tavan arasına çıktılar. Tırmandıkları yer, kör bir noktada olduğu için, güvenlik kamerası tarafından da görüntülenemiyordu. Üç çift, iki ay boyunca gizlice buluştu. Ancak olay, erkekler koğuşunda arama sırasında ortaya çıktı. Kadınlar koğuşu da arandığında ele geçirilen mektuplarda olay ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Altı mahkum, firarla suçlandı.

