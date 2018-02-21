Cezaevinde aldığı eğitimle iş kadını oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, sahibi olduğu butik nedeniyle ticari sıkıntılar yaşayan ve hakkında açılan davadan hapse mahkum edilince cezaevine giren Mükerrem Güleç (46), burada girişimcilik eğitimi aldı. Cezaevinden 7 yıl sonra tahliye edilen Güleç, İŞKUR\'un desteğiyle işletme kurup, organik solucan gübresi üretmeye başladı. İşini kısa sürede büyüterek, iş kadını olan Güleç, şimdi de cezaevindekiler için proje üretmek istiyor.

Liseyi bitirmesinin ardından 17 yaşında evlenen 1 çocuk annesi Mükerrem Güleç, eşinden boşandıktan sonra giyim üzerine mağaza açtı. Bir süre kadın kıyafetleri satan Güleç, yaşadığı ticari sıkıntılar nedeniyle davalık oldu. Yargılanan Güleç, aldığı hapis cezasının ardından 2009 yılında cezaevine konuldu. Güleç, İŞKUR\'un cezaevinde hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik düzenlediği konferanslara katılarak, eğitimler aldı. Cezaevinden 2016 yılının Eylül ayında tahliye edilen Güleç, İŞKUR\'a başvuruda bulunup, girişimcilik eğitimi sertifikasını aldı. Organik solucan gübresi üretmek için geliştirdiği projesiyle İŞKUR\'a başvuran Güleç\'in proje destek hibesi onaylandı.

ŞEHİR DIŞINDAN ŞİPARİŞ ALIYOR

Hibe kapsamında 160 bin solucan, solucan gübre eleği makinesi ile solucan üretim kasalarını alan Mükerrem Güleç, daha sonra kendi işletmesini kurdu. 1,5 yıl içinde 160 bin olan solucan sayısı, 3 milyona ulaştı. Güleç, geçen sürede, 10 tonu aşkın organik solucan gübresi üretimi yaptı. Ürünlerini kamu firmalarına ve kendi işini yapan çiftçilere satan Güleç, kazandığı para ile 4 büyükbaş aldı, hayvanların gübresini de solucan maması olarak kullandı. Solucan maması ve solucan satışı yaparak, kazancını artıran Güleç, elde ettiği gelirle Maliye\'ye vergi borcunu ödedi. İşini kısa sürede büyüten Güleç, organik gübre kullanarak, sebze üretimine de başladı. Katma değeri en yüksek, organik sıvı solucan gübresi üretimini de yapan Güleç, Antalya\'nın Manavgat ve Serik bölgelerinden siparişler alıp, Aydın\'ın Söke ilçesindeki pamuk üreticilerine satışlar yaptı.

\'FAYDALI İŞ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM\'

Mükerrem Güleç, şimdi amacının cezaevindekiler için proje üretmek olduğunu belirterek, \"Cezaevinden çıktığımda ne yapacağımı bilmiyordum. Aklıma cezaevinde aldığımız eğitimler ve İŞKUR geldi. Projemi sundum. İŞKUR bana destek çıktı. Aldığım hibe destek sayesinde işletmemi kurdum. Çalışmalarımız sonuç verdi ve işletmemi büyüttüm. İlerleyen dönemde daha da büyüyerek ihracata başlamayı düşünüyorum. Ayrıca cezaevinde kalan kişiler için Solucan Gübre Üretimi Kursları düzenlenmesi ve uygulama alanı oluşturulması için proje hazırlamak istiyorum. Kadın olarak tek başına ayakta durabilmenin ve yaşadığım zorlukların ardından insanlara faydalı bir iş üzerine çalışıyor olmanın haklı gururunu yaşıyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI