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Yaşam

Cezaevinde 19 Mayıs kutlaması

22 Mayıs 2009 12:28

Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını, çeşitli yarışma ve gösterilerle kutladı.

Kapalı cezaevi kurum öğretmeni Ünsal Ünal, etkinlikteki konuşmasında, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk Milleti için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruyup kollamak için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından, tutuklu ve hükümlülerden, aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişi çeşitli gösteriler sundu; halat çekme, çuval içinde yürüme, yoğurt yeme, balon patlatma ve sandalye kapma yarışları düzenlendi. Cezaevinde kalan diğer tutuklu ve hükümlülerin de izlediği gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

Dün gece geç saatlere kadar süren etkinliğe, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Argıç, Belediye Başkan Vekili Muharrem Erkek, E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Orhan Toygar ve cezaevi personeli de katıldı.

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