Cezaevinde 1 yaşına giren Miraz bebeğin doğum günü pastasına izin verilmedi

Annesi tutuklu olduğu için cezaevinde yaşamak zorunda kalan Miraz bebek bir yaşına giriyor. Babası Cengiz Zaza Akbaba'nın Miraz için cezaevi yönetimine ilettiği 'doğum günü pastası' talebi reddedil.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Miraz bebek ilk yaş gününü bugün annesi ile beraber kaldığı Gebze Cezaevi’nde kutlayacak. Miraz bebeğin babası Cengiz Zaza Akbaba çocuğu için bir doğum günü pastası yaptırılması için cezaevi yönetimiyle konuştu. Cezaevi idaresi ise baba Akbaba’nın bu talebini reddetti.

Gülistan Diken Akbaba, 2012 yılında, “Örgüt üyeliği” suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Ceza, Yargıtay tarafından onanınca tutuklanarak o dönemde 7 aylık olan Miraz bebekle beraber Bakırköy Cezaevi’ne konuldu. Yaklaşık 3 ay önce ise Gebze Cezaevi’ne sevk edildi.

"Adaletolmayan bir ülkede doğmanın bedeli"

Miraz bebeğin cezaevinde büyüdüğünü dile getiren baba Akbaba, “Miraz ve 560 bebek adalet olmayan bir ülkede doğmanın bedelini ödüyor. Miraz da diğerleri de bu yüzden doğum gününü cezaevinde kutlamak zorunda kalıyor” dedi.

Miraz bebeğin 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce doğduğunu anımsatan Akbaba, “Eşim hakkında hükmü veren hâkimler FETÖ’den tutuklu. Eşim de tutuklu... Çelişkiye bakar mısınız? Bebeğimiz 19 Şubat’tan beri cezaevinde. Miraz’ımın büyüdüğüne dahi tanıklık edemiyorum. Cezaevinde emeklemeye başladı. Koğuştaki ranzalara çarpa çarpa yürümeyi öğrendi. 1 yaşında, 2 cezaevi gördü” diye konuştu.

Akbaba, tüm özel günleri buruk yaşadığını söyleyerek, şöyle devam etti: “Adil, yeniden yargılanma talebimiz kabul edilsin. Çocuklar cezaevinde büyümesin. Miraz ve eşim Gülistan için adalet istiyorum.”