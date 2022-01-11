Cezaevi yönetimi, Selahattin Demirtaş'ın Efsun'unu “müstehcen” bularak kitabı tutukluya vermedi

2016 yılından beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Edirne F Tipi Cezaevi’nde yazdığı Efsun kitabı, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi Müdürlüğü tarafından “müstehcen” bulunarak tutuklu Mustafa Taştan’a verilmedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi tutulan Mustafa Taştan’a gönderilen Efsun kitabına ilişkin cezaevi müdürlüğü Eğitim Kurulu Başkanlığı, kitabın verilmemesi yönünde karar verdi. Kurul kararında, “Yayınların içerik olarak müstehcen içeriklere sahip olmasından dolayı kurum güvenliğini tehlikeye düşürebileceğinden basılı yayının hükümlüye verilmemesine” ifadelerine yer verdi.

Taştan: kitap yasak değil, karar keyfi

Karara itiraz edeceğini belirten Taştan, gönderdiği mektubunda “Cezaevi idaresi bana gelen Efsun kitabını resmen karalayıcı ve temelsiz gerekçelerle yasak olmadığı halde vermedi. Kültür Bakanlığı bandrolü bir kitap keyfi hukuki olmayan gerekçelerle tarafıma verilmemiştir. Gerekli hukuki başvuruları yaptım ve sonuna kadar da takipçisi olacağım. Bu keyfi bir karar ve karalama politikasıdır” dedi.