Cezaevi yolunu bakanlık açtı

DTP’li milletvekillerinin ifadelerinin alınması yolunu açan başvurunun Adalet Bakanlığı tarafından yapıldığı ortaya çıktı



Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre; TBMM ve AKP’nin, ifade vermeleri için savcılığa çağrılan DTP’li milletvekilleri ile ilgili formül arayışı sürerken, DTP’lilere ifadelerinin alınması ve cezaevi yolunu açan başvurunun Adalet Bakanlığı tarafından yapıldığı ortaya çıktı.



Bakanlık, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Aysel Tuğluk’un yargılandığı davada Anayasa’nın 14. maddesinin “dar kapsamlı” yorumlanması gerektiği yönündeki kararını yanlış bularak Yargıtay’a taşıdı.



Kapsam dışı kaldı



Yargıtay da emsal niteliğinde bir karara imza atarak Tuğluk ve diğer DTP milletvekilleri hakkındaki yargılamanın bakanlığın istemi doğrultusunda 14. madde uyarınca sürdürülmesine hükmetti.



Karara göre TBMM’nin bulacağı formüle bağlı olmayan savcılık ve mahkemelerin kararıyla DTP’lilerin cezaevine girmesi bile söz konusu olabilecek.



DTP’liler hakkındaki tartışma 22 Temmuz 2007’de yapılan seçimin hemen ardından başladı. 14. maddeye göre devletin bölünmez bütünlüğüne yönelik suçlarla ilgili davaların dokunulmazlık kapsamında olmadığı belirtilerek, hakkında dava açılan DTP’lilerin yargılamalarının sürdürülmesi gerektiği tartışması yaşandı.Tartışmanın odağında da cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada milletvekili seçilen DTP’li Sebahat Tuncel yer aldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekili seçildikten sonra dokunulmazlığı gerekçesiyle tahliye ettiği Tuncel’in tahliye gerekçesini başsavcılığın itirazı üzerine değiştirdi.



Formül bulundu!



Mahkeme dosyanın dokunulmazlık kapsamına girmediğini ancak delilleri karartma imkânı kalmadığından tutukluluk haline gerek olmadığını vurguladı. Karar milletvekili kimliklerine rağmen DTP’lilerin de tutuklanabileceğini gösterdi

