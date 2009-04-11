Cezaevi yerine fidan dikme cezası

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde izinsiz olarak ormandan ağaç kesen ve tarlasını sürdürürken orman arazisine giren iki kişiye denetimli serbestlik uygulaması kapsamında fidan dikme cezası uygulandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Domaniç ilçesinde, ormandan izinsiz kestiği odunları el arabasıyla taşıyan Mehmet Sevinç (60) ile tarlasını sürdürürken orman arazisi sınırlarını işgal eden Halil Eskici (57) hakkında yasal işlem yapıldı.



Tavşanlı'da "orman kanununa muhalefet" suçundan yargılanan iki kişiye, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, orman arazisine 50'şer fidan dikme cezası verildi.



Sevinç ve Eskici'nin cezaları, Domaniç Orman İşletmesi tarafından yangın nedeniyle orman vasfını kaybettiği için yeniden ağaçlandırılan alana 50'şer fidan diktirilerek infaz edildi.



TAVŞANLI'DA DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASI



Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürü Timuçin Göç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu yararına çalıştırılması amacıyla uygulanan denetimli serbestlik kapsamında mahkemelerin verdiği kararlar doğrultusunda söz konusu iki kişinin 50'şer fidan dikme cezalarının infaz edildiğini söyledi.



İlçedeki mahkemelerde 2005 yılından bu yana denetimli serbestlik kapsamında çeşitli kararlar alınarak uygulandığına işaret eden Göç, "2005'ten önceki kanunlarımıza göre sadece para veya hapis cezası verilebiliyordu. Bu uygulamanın yürürlüğe girmesiyle durumu koşullara uyan bazı hükümlülere, kamu yararına çalışma, bir kısım etkinlilerden men edilme veya bazı etkinliklere katılma gibi cezalar verilirken bu kişiler topluma kazandırılmaktadır" dedi.



Göç, Tavşanlı'da mahkemelerce alınan kararlar doğrultusunda denetimli serbestlik uygulamasının yürürlüğe girmesinden bu yana 5 hükümlüye toplam 370 fidan dikme cezası verildiğini bildirdi.



Sorumluluk alanlarında 3 yılı aşkın süredir yaklaşık 400 kişinin denetimli serbestlikten yararlandırılarak 5 bin saatten fazla kamu cezası uygulandığına işaret eden Göç, bazılarının geçen yıl ilçedeki 10 ilköğretim okulunda hizmetli olarak çalıştırıldığını sözlerine ekledi.

