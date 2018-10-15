Cezaevi ve cami temizliği ile öğrencilere kırtasiye malzemesi karşılığı uzlaştılar

VAN,(DHA)- VAN\'da yaşanan ve mahkemeye taşınan üç olay uzlaştırmaya gitti. Uzlaştırma sonucunda farklı cezalar alan kişilerden birine bir hafta cami temizliği, birine 4 ay süreyle cezaevinin koridorlarına temizleme, bir diğerine ise öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlanmasına karar verildi.

Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda kalan A.K.,\'nin koğuşta bulunan diğer tutuklu hükümlülere küfrederek hakarette bulunması olayına ilişkin olarak müştekilerin şikayeti üzerine geçtiğimiz yıl soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında uzlaştırmaya gidildi. Uzlaştırma raporuna göre, müştekilerin uzlaşma için şüphelinin tutuklu bulunduğu Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koridorlarında bulunun çöpleri 4 ay süreyle ücretsiz olarak temizlemesi koşuluyla anlaşarak, uzlaşma hükümlerini kabul ettikleri ve bu şekilde şüpheli hakkında işlem yerine getirilene kadar kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildi. Şüpheli A.K.,\'nin hükümlü/tutuklu olarak bulunduğu Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü\'nde uzlaşma konusu cezaevinin koridorlarındaki çöpleri 4 ay süreyle ücretsiz olarak temizlemesi işlemini yerine getirdiği belirtildi.

1 HAFTA CAMİYİ TEMİZLEYECEK

Diğer bir uzlaşma konusu da Van merkezde yaşandı. Geçtiğimiz Nisan ayında şüpheli Tayyip T.\'nin bahçesine girerek ağaçlara zarar veren müşteki Ayşe E.\'nin çocuklarını kovaladığı ve bu sırada yüksek sesle küfrederek hakarette bulunduğu, ayrıca yine yüksek sesle \"Benim 5 kardeşim var, hepsi feda olsa bile senin çocuklarını öldüreceğim\" şeklinde tehditte bulunması olayına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olduğu, Ceza Muhakemesi Kanunu\'na göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 13/4 maddesi gereğince uzlaştırılmaları konusunda dosya 11 Mayıs 2018 tarihinde uzlaştırmacıya verildi. Süre içinde dosyaya sunulan ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim 2018 tarihinde onaylanan uzlaştırma raporuna göre, \"Şüphelinin müştekinin uzlaşma edinimi olan camide bir hafta ücretsiz temizlik yapması şartını kabul etmesi ile tarafların uzlaşmayı kabul ettikleri ve akabinde uzlaşma konusu edimin defaten yerine getirildiği anlaşıldı\" denildi.

İLKÖĞRETİM OKULUNA ÖĞRENCİLER İÇİN KIRTASİYE BAĞIŞI YAPACAK

Van\'da ki başka bir olayda ise şüpheli Gülistan B. ile ev arkadaşı müşteki Rozerin K. arasında 21 Haziran 2018 tarihinde yaşandı. Şüphelinin müştekiye ait eşyaları atması üzerine aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüphelinin müştekiyi darp ederek yaralaması olayına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olduğu, Ceza Muhakemesi Kanunu\'na göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 13/4 maddesi gereğince uzlaştırılmaları konusunda dosyanın 7 Eylül 2018 tarihinde uzlaştırmacıya verildiği, süresi içinde dosyaya sunulan ve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 9 Ekim 2018 tarihinde onaylanan uzlaştırma raporunda, \"Müştekinin uzlaşma edinimi olan şüphelinin 100 adet kalem, 100 adet defter, 100 adet silgi, 100 adet kalemtraşı ilköğretim okuluna bağışta bulunması şartı şüpheli tarafından kabul görmesi ile tarafların uzlaşmayı kabul ettikleri ve akabinde uzlaşma konusu edimin defaten yerine getirildi\" denildi.