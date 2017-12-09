Cezaevi müdürü polislere 'hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılanıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Günay Başar, alkollü otomobil kullanırken kaza yaptığı için hakkında işlem yapmak isteyen polislere, iddiaya göre, \"Akıllıysanız işi kapatın burada. Siz FETÖ\'cüsünüz. Benim cezaevine düşerseniz size yapacağımı biliyorum\" dedi. Polislerin şikâyeti üzerine Samsun 10\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 55 yaşındaki Başar hakkında \'Hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme\' suçundan dava açıldı. Davanın sürdüğü bildirildi.

E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Günay Başar, 26 Ocak 2017 tarihinde, İlkadım ilçesi Kefeli Kavşağı\'nda 34 FD 0282 plakalı otomobiliyle kaldırıma çarptı. Başar, kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine gelen trafik ekipleri inceleme yaptı. Günay Başar, işlem yapmak isteyen trafik polisi 42 yaşındaki E.T.E., polis memuru 36 yaşındaki V.K. ve 54 yaşındaki grup amiri A.Y. ile tartışınca, polis merkezine götürüldü. Burada yapılan kontrolde, Başar\'ın 0.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisler, işlemlerin ardından Cezaevi Müdürü Günay Başar\'dan şikâyetçi oldu.

POLİS: \'SİZ FETÖ\'CÜSÜNÜZ\' DEDİ

Cumhuriyet savcısına ifade veren polis memurlarından V.K., Başar\'ın işlem için istedikleri evrakı vermediğini ayrıca kendilerini FETÖ\'cülükle suçladığını belirterek, şöyle dedi:

\"Haber merkezinin ihbarı üzerine olay yerine gittim. Kaza yerinde bulunan, ismini sonradan öğrendiğim Günay Başar, araç sürücüsü olduğunu, cezaevi müdürü olması sebebiyle evrak ve belge vermeyeceğini, olay yerine Cumhuriyet savcısını çağırdığını, savcı gelmeden hiçbir şey vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine grup amiri A.Y.\'yi çağırdık. Şahıs bize ısrarla yardımcı olmayacağını, araması gerektiği kişilerin olduğunu söyledi. Yapmış olduğu telefon konuşmalarıyla hiç kimsenin gelmeyeceği kanaatiyle agresif davranışlara başladı. \'Benden rüşvet istediniz diyeceğim. Siz kimsiniz ki size evrak vereceğim. Siz FETÖ\'cüsünüz. Benim cezaevine düşerseniz size yapacağımı biliyorum. Burada işlem yaparsanız kendimi de sizi de yakarım. Bana Emniyet Genel Müdürü\'nü aratmayın. Sizin FETÖ\'den içeride yatan polis arkadaşlarınıza her türlü kolaylığı sağlıyorum. Onlara ekmek verip, tüm istediklerini karşılıyorum. Siz gelecekseniz göreceksiniz.\' dedi. Daha sonra amirlerimizi arayıp durumu anlattık. İşlem yapılması konusunda talimat aldık. Şahsın bizlere söylemiş olduğu \'Benden rüşvet istediniz, sizi süründüreceğim. Bunun hesabını sizden soracağım\' sözlerinden dolayı şikâyetçiyim.\"

Diğer polis memurları da aynı nedenle Başar\'dan şikâyetçi olduklarını söyledi.

MÜDÜR BAŞAR: RÜŞVET İSTEDİLER

Görevine devam eden Müdür Günay Başar ise Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, \"Olay günü biraz alkol aldım. Aracım ile Kefeli Kavşağı\'na geldim. Yerin kaygan olmasından dolayı direksiyon hâkimiyetimi kaybettim. Sonra araç kontrolünü sağladım. Aracı park edip, indim. Bir süre sonra polisler gelip evrak istediler. Olayın şokundaydım. Zararı karşılayacağımı söyledim. Eşkâlini hatırlamadığım genç bir polis memuru kendisine 1000 TL verirsem bu işi kapatacağımı söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. Daha sonra farklı bir polis ekibi geldi. Bu ekipten inen orta boylu bir polis bana hakaret etti. Bana bağırmaya başladı. Daha sonra tamirciyi aramak için cep telefonumu çıkardım. Polis \'Sen beni mi çekiyorsun?\' diyerek elime vurarak telefonu yere düşürdü. Polisler, \'Bizim arkadaşlar cezaevine düştü. Onlara kötü davranıyormuşsun\' dediler. Daha sonra olay karakola intikal etti\" diye konuştu.

OLAY ANI POLİSLERİN YAKA KAMERASINDA

Şikâyet üzerine savcılık polis ekibinin yaka kamera kaydının da incelenmesi istendi. Görüntülerde Günay Başar\'ın polislere, şunları söylediği belirlendi:

\"Alkol aldığım doğru ama üflemeyeceğim ama akıllı olun. Bak; deveden büyük fil var. Akıllı olun bak. Beni Ankara\'ya yönlendirmeyin. Sizin içeride bir sürü meslektaşınızı şey yapmaya çalışıyorum. Ben mücadele ediyorum. Beni sağı-solu aratmayın. Akıllıysanız işi kapatın. Burada kapatmayacaksanız işi ben daha büyütürüm. Haberiniz olsun. Bu bir tehdit değil. Kamera kaydı sizi değil, beni kurtarır. Alkol aldım, bu benim sosyal hayatım. Siz FETÖ\'cüsünüz. Benim cezaevine düşerseniz size yapacağımı biliyorum. Bana burada işlem yaparsanız kendimi de sizi de yakarım. Bana Emniyet Genel Müdürü\'nü aratmayın. Ben sizin FETÖ\'den içeride yatan polis arkadaşlarınıza her türlü kolaylığı sağlıyorum. Onlara ekmek verip, tüm istediklerini karşılıyorum. Siz gelecekseniz göreceksiniz. Benden rüşvet istediğinizi söyleyeceğim. Siz kimsiniz ki size evrak vereceğim.\"

Olayla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi ve E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Günay Başar hakkında Samsun 10\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'hakaret, görev yaptırmamak için direnme\' suçlarından dava açıldı. Davanın halen devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Müdür Günay Başar hakkında 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde de \'alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma\' suçundan da ayrı bir dava olduğu, bu davanın da halen devam ettiği belirtildi.



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