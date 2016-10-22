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Deutsche Welle

Cezaevi intiharıyla ilgili suç duyurusu

Hücresinde intihar eden Suriyeli terör zanlısının ailesi El-Bekir'in ölmesinde ihmali bulunduğu gerekçesiyle Saksonya'nın yetkili organları hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

22 Ekim 2016 17:31

Cezaevindeki hücresinde intihar eden terör zanlısı Caber El-Bekir'in ailesinin, ihmal sonucu ölüme yol açtıkları gerekçesiyle Saksonya eyalet infaz memurları hakkında suç duyurusunda bulunacağı açıklandı. Ailenin avukatı ‘Süddeutsche Zeitung' gazetesi ile NDR ve WDR radyolarına verdiği demeçte, El-Bekir'i hücresinde yalnız bırakan infaz merciinin zanlının ölümünde ihmali bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiğini söyledi. El-Bekir'in hücresindeki prizi bozup bir lambayı parçalamasına rağmen cezaevi sorumluları intihar ihtimali üzerinde durmamış ve açlık grevi başlatan tutuklunun hücresini yarım saatte bir kontrol etmişlerdi.

Evinde 1,5 kilo patlayıcı madde bulunan ve polisin elinden kaçmayı başaran El-Bekir evlerine sığındığı Suriyeli hemşerileri tarafından kıskıvrak bağlanarak emniyet görevlilerine teslim edildikten sonra Leipzig'deki cezaevi hücresine kapatılmıştı.

22 yaşındaki zanlı, terör örgütü IŞİD militanlarıyla irtibatı olup olmadığının ve Berlin'deki bir hava limanına yapmayı planladığı saldırının hangi aşamasında olduğunun anlaşılabilmesi için polis tarafından takibe alınmıştı.

Kardeşinden ağır itham

Kardeşinin intihar ettiğine inanmadığını söyleyen Alaa El-Bekir, "İslam dininin intiharı yasakladığını ve kardeşinin polis tarafından öldürüldüğünden emin olduğunu" söyledi. Ancak zanlının intihar ettiği otopsiyle de tespit edilmişti.

Saksonya emniyeti, El-Bekir'i ağustos ayında tutuklama fırsatını değerlendirmediği gerekçesiyle eleştiriliyor. ‘Der Spiegel' haber dergisinde yayınlanan habere göre Almanya'ya mülteci olarak gelen Suriyeli genç kaldığı otel odasında kimyevi patlayıcı deneyi yaparken yangına sebebiyet vermişti. 6 bin euroluk maddi hasarın meydana geldiği otelin işletmecisi "polisi olayın ciddiyetini kavrayamamakla" suçladı. Federal Meclis El-Bekir'in intiharıyla ilgili ayrıntıları araştırmak üzere özel bir komisyonu görevlendirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/dpa, AG/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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