Cezaevi Genel Müdürlüğü'nden işkence iddiasına yanıt: İsyan çıkarmasınlar diye tazyikli su sıktık

Eski CHP Dersim Milletvekili avukat Hüseyin Aygün başvurusu üzerine Elazığ T Tipi Cezaevi’nde kadın mahkûmların yaşadığı hak ihlallerini inceleyen Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi. Bakanlık, uygulamaların “tüzük gereği” olduğunu söyleyerek, mahkûmların isyan çıkarmaması için tabakların toplandığını ve koğuşlara su sıkıldığını açıkladı.

Aygün, geçen ay TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na yaptığı başvuruda, Elazığ T Tipi Cezaevi’nde kadın mahkûmların baskı altında olduğunu, çeşitli işkencelere maruz kaldığını ve bu hak ihlallerinin her geçen gün arttığını belirterek, inceleme yapılmasını istedi.



Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Aygün’ün başvurusuna yanıt veren Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yaşananların “hak ihlali” değil “tüzüğün gerekliliği” olduğunu bildirdi. Cezaevinde kadın mahkûmlara sistematik işkence yapıldığı iddialarını yalanlayan Genel Müdürlük, yaşananlarla ilgili “Tüzüğe göre her hükümlüye kurumda çekilmiş bir fotoğrafı bulunan hükümlü kimlik belgesi verilir. Kimlik almayan hükümlü ve tutukluların koğuşlarından acil haller dışında çıkarılmamaları yönünde karar alınmıştır” dedi.

"Tabaklarla isyan çıkarıyorlar"

Kadın mahkûmların tüm eşyalarının toplandığı, yemek kaplarının olmadığından yemeklerin yerlere döküldüğü, çatal ve kaşıkların bulunmadığı iddialarına ise dikkat çekici bir yanıt geldi. Mahkûmların çatal ve tabaklarla isyan çıkardığını öne süren Genel Müdürlük, mahkûmların eşyalarının toplatıldığını doğrulayarak, bunun yerine “plastik” malzemeler verildiğini ifade etti.



Cezaevinde D-6, C-4 ve C-6 koğuşlarına mazgallardan tazyikli su sıktığı ve koğuşların gardiyanlarca suyla doldurulduğu iddiaları da Genel Müdürlük tarafından kabul edildi. Bu uygulama için de “isyan çıkaracaklardı” diyen yetkililer, “Mahkûmlar, ‘Koğuşları yakalım’ diyorlardı. ‘Tüzük gereği’ su sıkarak olaya müdahale edilmiş” yanıtını verdi.