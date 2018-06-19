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CEZAEVİ FİRARİSİNİN EVİNDE CEPHANELİK ÇIKTI 

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Sancaktepe'de, 3 farklı suçtan aranan cezaevi firarisinin evine yapılan uyuşturucu baskınında 2'si de otomatik 1 tüfek, 1 tabanca, 1 el yapımı patlayıcı, 20 çek ve senet ile bir miktar taş ve toz kokain ele geçirildi

19 Haziran 2018 20:36

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Sancaktepe\'de, 3 farklı suçtan aranan cezaevi firarisinin evine yapılan uyuşturucu baskınında 2\'si de otomatik 1 tüfek, 1 tabanca, 1 el yapımı patlayıcı, 20 çek ve senet ile bir miktar taş ve toz kokain ele geçirildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet ekipleri, Sancaktepe Fatih Mahallesi Geylani Caddesi Şehit Yücel Ürün Sokak\'ta bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında evde bulunan 43 yaşındaki Ramazan C. yakalanarak gözaltına alındı. 
 
CEPHANELİK GİBİ EV 
Ramazan C.\'nin evinde yapılan aramalarda 2\'si de otomatik 1 tüfek, 1 tabanca, 1 el yapımı patlayıcı, silahlara ait 3 şarjör, 155 mermi, 16 adet folyoya sarılı taş kokain, 4,9 gram toz kokain, sahte sürücü belgesi, 20 çek ve senet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 760 lira para ele geçirildi. 
 
7 SUÇTAN KAYDI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ, 3 SUÇTAN ARANIYORDU
Gözaltına alınan şüpheli Ramazan C. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Yapılan detaylı incelemesinde Ramazan C.\'nin 5\'i \'Uyuşturucu madde bulundurmak\', \'Uyuşturucu madde ticareti\' ve \'Ruhsatsız silah kullanmak suçlarından\' toplam 7 kaydının bulunduğu, \'Siber dolandırıcılık\', \'Cezaevinden firar etmek ve hükümlünün kaçmasına yardımcı olmak\' ve \'Resmi belgede sahtecilik\' suçlarından aranmasının olduğu ve cezaevinden firar ettiği öğrenildi.
 
CEZAEVİ FİRARİSİ TUTUKLANDI
Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğinde ki işlemleri tamamlanan Ramazan C., Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal\'da bulunan Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi. Ramazan C. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Şüpheli Ramazan C.\'nin evinde yapılan arama
-Ele geçirilen silahlar
-Ramazan C.\'nin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar


 

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