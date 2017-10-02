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Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 9 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi 24 yaşındaki Ercan Ö

02 Ekim 2017 18:13

Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, 9 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi 24 yaşındaki Ercan Ö., saklandığı evde uyuşturucu maddeyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ercan Ö., tutuklandı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi Ercan Ö.\'nün Akarca Mahallesi\'nde saklandığı evi tespit etti. Eve yapılan operasyonda, Ercan Ö. gözaltına alındı. Narkotik köpeğiyle evde arama yapıldı. Yapılan kontrolde 18 gram esrar, 12 gram \'skunk\' türü esrar, 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ercan Ö. tutuklandı.

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