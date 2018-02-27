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Cezaevi firarisi tutuklandı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde, ‘Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E

27 Şubat 2018 01:03

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde, ‘Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. (34), polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen cezaevi firarisi E.T, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklarak cezaevine gönderildi.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T’yi evinde yakalayalarak gözaltına andı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen E.T, buradaki işlemlerinin ardınan mahkemeye sevk edildi. Cezaevi firarisi E.T tutuklanarak Erciş A tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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