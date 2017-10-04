Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu İlçesi\'ndeki açık cezaevinden bir süre önce firar eden 18 yaşındaki Doğukan S., polis tarafından sahte kimlikle yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı sivil ekipler, dün gece saatlerinde Sarayaltı Caddesi\'ndeki cezaevi firarisi Doğukan S.\'yi fark etti. Polisi karşısında gören Doğukan S., kaçmaya başladı. Ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından Kurtuluş Mahallesi\'nde yakalandı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen Doğukan S.\'nin üzerinden S.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.
Adliyeye sevk edilen Doğukan S., tutuklanarak Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.
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