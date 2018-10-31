Cezaevi firarisi, sahte dolar ve eurolarla yakalandı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - RESMİ belgede sahtecilik yapan ve çeşitli illerde dolandırıcılıktan aranan cezaevi hükümlüsü, Kırşehir\'de yakalandı.

Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik yaptığı belirlenen Ali T.\'nin (65) Sivas’ta dolandırıcılık olayına karıştıktan sonra kaçarak Kırşehir’e geldiğini belirledi. Kırşehir’de bir kişiden yem alıp, nakliyesini yapmaya hazırlanırken yakalanan Ali T., Kılıçözü Sanayi Sitesi\'nde gözaltına alındı. Zanlının yapılan üst aramasında sahte olduğu belirlenen 100 euroluk 140 sahte banknot, 200 euroluk 50 sahke banknot, 500 euroluk 2 sahte sahte banknot ile 100 dolarlık 72 sahte banknot ele geçirildi.

Bolu\'daki yarı açık cezaevinden firar ettiği anlaşılan Ali T.’nin 5’i dolandırıcılık, 3’ü sahtekarlık olmak üzere 15 çeşitli suça karıştığı ve Aksaray, Manisa, İzmir ve Sivas Emniyet Müdürlükleri tarafından arandığı, 10 yıl 400 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 23 bin 600 liralık kesinleşmiş para cezasının bulunduğu öğrenildi. Ali T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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