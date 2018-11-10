T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevi firarisi, çatı katında yakalandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde 11 aydır aranan cezaevi firarisi M

10 Kasım 2018 18:30

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Gediz ilçesinde 11 aydır aranan cezaevi firarisi M.A. (36), babasına ait evin çatı katında yakalandı.
Manisa\'nın Salihli ilçesinde bir kişiyi \'kasten adam öldürme\' suçundan, 2015 yılında 12 yıl 6 ay hapis cezası alan M.A., cezasını çektiği Afyonkarahisar Cezaevi\'nden 11 ay önce firar etti. Afyonkarahisar ve Uşak İl Emniyet Müdürlüklerinin yakalamak için özel ekip kurmasına rağmen bugüne kadar bir türlü yakalanamayan M.A., Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbarı değerlendirmesi sonucunda, Salur Mahallesi\'nde bulunan babasına ait evin çatı katında yakalandı. Gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet ALTINTAŞGEDİZ Kütahya DHA KÜTAHYA GedizManisa SalihliCezaeviAfyonkarahisarUşakEmniyet MüdürlüklerininGedizEmniyet MüdürlüğüSalur MahallesiGözaltınaKütahyaTipi Kapalı CezaKurumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24