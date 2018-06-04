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Cezaevi firarisi buğday tarlasında yakalandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da 6 ayrı suçtan aranan ve çeşitli suçlardan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi İsmail Adıgüzel (26), polisle yaşadığı kovalamaca sonucu, buğday tarlasında yakalandı

04 Haziran 2018 15:22

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da 6 ayrı suçtan aranan ve çeşitli suçlardan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi İsmail Adıgüzel (26), polisle yaşadığı kovalamaca sonucu, buğday tarlasında yakalandı.
Olay saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 CPL 55 plakalı hafif ticari araca \'dur\' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü, hızlanarak, kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ve şüpheli arasında kovalamaca başladı. Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde polis ekipleri bariyer oluşturdu. Burada polislerin üzerine araç süren şüpheli, bir polis aracına çarparak kaçmaya devam etti. Topakkaya Beldesine giren sürücü, çok sayıda polis ekibi sıkıştırınca, araçtan inip koşarak kaçmaya başladı. Şüpheli kendisini kovalayan polisler tarafından buğday tarlasında yakalandı. Şüpheli İsmail Adıgüzel gözaltına alınırken, yapılan sorgulama ve araştırmasında Cumhurbaşkanına hakaret, başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmak, tehdit, şantaj, yağma, hürriyeti tahdit  gibi suçlarından arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 2017 Ekim ayında Karaman Açık Cezaevine girdiği ve 30 Mart 2018 tarihinde de kaçtığı öğrenildi.

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