CEZAEVİ FİRARİSİ, BİRLİKTE YAŞADIĞI KIZ ARKADAŞINI EŞARPLA BOĞDU

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK / İstanbul, DHA

Gaziosmanpaşa\'da 16 yaşındaki Dilek İ., birlikte yaşadığı cezaevi firarisi sevgilisi tarafından eşarpla boğularak öldürüldü. Genç kızın cesedini bir gecekonduda bavula koyan zanlı, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OTOGARA KADAR TAKİP ETTİ

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında, Yıldıztabya Mahallesi Pınar Sokak üzerindeki kullanılmayan, terk edilmiş bir gecekonduda meydana geldi. Gaziantep\'teki cezaevinden firari olan Ahmet Şahin (31), bir süredir birlikte yaşadığı 16 yaşındaki kız arkadaşı Dilek İ. ile henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Şahin\'in ablası araya girerek tartışmayı yatıştırdı. Daha sonra, genç kız memleketi Gaziantep\'e dönmeye karar verdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'na giderek Gaziantep\'e otobüs bileti alan genç kızı, Şahin takip ederek buldu. Ardından, genç kızı zorla Gaziosmanpaşa\'da geçici olarak kaldığı ablasının evine getiren zanlı, eve yaklaşık 20 metre uzaklıktaki kullanılmayan boş bir gecekonduya götürdü.

GENÇ KIZIN EŞARBIYLA BOĞDU

Burada genç kızı kendi eşarbıyla boğarak öldüren zanlı, ardından Dilek İ.\'nin cansız bedenini, büyük bir valize koydu. Kavga sırasında gürültüler üzerine çevredekiler gecekondunun önüne geldi ve durumu polis ekiplerine ihbar etti. Kaçacağı sırada yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Şahin, polis merkezine götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Korkunç olayı anlatan mahalle sakinleri, Dilek İ. ile Ahmet Şahin\'in beraber yaşadığını söyledi. Gece gürültü üzerine ihbar yerine gelen polisin zanlıyı yakaladığını belirten görgü tanıkları, çevredeki kullanılmayan boş gecekonduların, suç oranlarını arttırdığını belirterek söz konusu gecekonduların yıkılmasını istedi. Gözaltına alınan Ahmet Şahin\'in polis merkezinde sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Mahalle sakinleriyle röportajlar

-Olayın meydana geldiği gecekondudan detay görüntüler

-Sokaktan detaylar

-Çevredeki kalabalıktan görüntüler

-Genel görüntüler