Cezaevi firarisi 4 ay sonra kovalamacayla yakalandı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Şarköy İlçesi\'nde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hüküm giyip, cezasını çektiği cezaevinden 4 ay önce firar eden O.B., yakalandı.

İlçe girişinde uygulama yapan Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin \'Dur\' ihtarında bulunduğu otomobilin sürücüsü, uyarıya aldırış etmeden yoluna devam etti. Polisin kovalamacası sonucu durdurulan otomobilin sürücü 30 yaşındaki O.B., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, O.B.\'nin uyuşturucu ticareti yapma suçundan 10 yıl hapis cezası aldığı ve hükümlü bulunduğu Tekirdağ\'ın Muratlı İlçesi Açık Cezaevi\'nden 4 ay önce izne çıkıp, geri dönmediği saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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