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Cezaevi bahçesindeki kapatılan su kuyusundan sızan gaz 51 kişiyi zehirledi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundaki  gaz sızıntısı nedeniyle, 45'i asker, 6'sı kamu görevlisi toplam 51 kişi zehirlendi

04 Aralık 2017 15:04

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundaki  gaz sızıntısı nedeniyle, 45\'i asker, 6\'sı kamu görevlisi toplam 51 kişi zehirlendi. 2 askerin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay, bugün sabah saatlerinde, Van yolu üzerindeki 100\'üncü yıl Mahallesi\'nde bulunan M Tipi Cezaevi\'nde meydana geldi. Cezaevi bahçesindeki gaz sızıntısı nedeniyle, önce nöbet tutan 2 er fenalaştı. Yapılan çağrı üzerine bölgeye çok sayıda asker geldi. Fenalaşan askerlere müdahale ve olayın nedenini araştırma çalışmaları sırasında 43 asker ile 6 kamu görevlisi daha gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenenler, Ağrı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olaydan kısa bir süre sonra hastaneye giden Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, yetkililerden bilgi aldı.
Hastane çıkışı açıklama yapan Elban şunları söyledi: 
\"2016 yılında yapımı tamamlanan M Tipi Cezaevi\'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere 2016 yılında su kuyusu açılmış, yapılan incelemeler sonucunda suyun içme ve kullanıma uygun olmadığı tespit edildiğinden artezyen yapılan kuyu aynı tarihte beton ile kapatılmıştır. Geçen zaman içerisinde kuyu suyunun tazyiki ile kapatılan yerden sızmalar meydana gelmiş, sızan su ile birlikte mahiyeti henüz tespit edilemeyen gaz çıkışı olmuştur. Cezaevinin dış güvenliği için nöbet tutan 2 askerimiz çıkan gazdan ağır şekilde etkilenmiş olup yoğun bakımda tedavileri devam etmektedir. Bu askerleri almaya gelen 43 askerimiz ve 6 kamu görevlisi de sızan gazdan hafif şekilde etkilenmiş olup tedavileri ayakta devam etmektedir.\"
Olay ile ilgili araştırma ve incelemeye başlandı.

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