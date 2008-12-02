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Yaşam

Cezaevi aracı devrildi: 1 şehit, 16 yaralı

Artvin'in Şavşat ilçesinde cezaevi aracının şarampole yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 8'i asker 16 kişi de yaralandı.

02 Aralık 2008 02:00

Artvin'in Şavşat ilçesinde cezaevi aracının şarampole yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 8'i asker 16 kişi de yaralandı.
Artvin'de tutuklu taşıyan cezaevi aracının takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.

Ardahan'dan Trabzon'a tutuklu getiren Atanur Karadağ'ın kullandığı 06 MTG 92 plakalı cezaevi aracının, Ardahan-Şavşat kara yolunun Yavuzköy mevkisinde, takla atması sonucu yaralanan askerlerden Erzurum nüfusuna kayıtla Zinnur Arasoğlu (21) kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arasoğlu ile birlikte durumu ağır olduğu için Artvin Devlet Hastanesine sevk edilen asker Mustafa Doğulu'nun (21) tedavisi ise sürüyor.
Kazada yaralananların tedavisine Şavşat Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.
Yetkililer, yaralılardan bir kısmının Artvin Devlet Hastanesine sevk edileceğini kaydettiler.



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