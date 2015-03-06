Cezaevi 4 gün izin verdi, eşini öldürdü!

Eşi Gülcan Oğuz’a şiddet uyguladığı için cezaevine giren Ufuk Oğuz, 4 gün izin alıp eşinin işlettiği markete gitti. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında tabancasını çeken koca, eşini başından vurarak öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre, İzmir’in Tire ilçesinde, cezaevinden dört gün izinli çıktığı belirlenen 35 yaşındaki Ufuk Oğuz eşi 38 yaşındaki Gülcan Oğuz’u ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü. Olayın ardından kaçan Oğuz, Ödemiş ilçesinde polis tarafından yakalanıp, Jandarmaya teslim edildi. İzmir’in Tire İlçesi TOKİ Konutları’nda market işleten ve ilk evliliğinden bir kızı bulunan Gülcan Oğuz, önceki gün saat 17.30 sıralarında, işyerinde başından tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldü. Jandarma Gülcan Oğuz’un, kendisine şiddet uyguladığı için girdiği Ödemiş M Tipi Cezaevi’nde 90 gün kaldıktan sonra, 4 günlüğüne izinli olarak çıktığı belirlenen eşi Ufuk Oğuz tarafından vurulduğunu belirledi.

Ödemiş’te birahaneye gitti

Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından eşini öldürdüğü belirlenen Oğuz’un, olayın ardından kiralık olduğu belirlenen Denizli plakalı bir otomobille Ödemiş’e gittiği saptandı. Bunun üzerine Ödemiş polis ve jandarmasıyla irtibata geçildi. Ödemiş polisi, Ufuk Oğuz’un Süleyman Demirel Mahallesi’nde otomobilden inip, bir birahaneye gittiğini tespit etti. Birahaneye düzenlenen operasyonda şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Ufuk Oğuz, Şehit Ayhan Uzun Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Oğuz, emniyetten çıkartılırken, gece olmasına rağmen şemsiye açılıp, etrafına adeta etten duvar örülerek jandarma aracına bindirildi. Ufuk Oğuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.