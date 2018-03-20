Ceza yazan polisin, iletişim eğitimine alınmasını istedi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR’de, bedensel engelli dünya dalış rekortmeni, milli sporcu Cem Esmeray (35), engelli yerine park ettiği otomobiline, plakasında engelli ibaresi bulunmadığı için yazılan 216 TL\'lik cezaya itiraz etti. Mahkemeden ayrıca, kendisiyle tarz ve üslup olarak kaba bir şekilde konuştuğunu ileri sürdüğü polis memurunun, iletişim eğitimine alınmasını istedi.

Olay, 30 Ocak 2018 Salı günü Balıkesir Valiliği önündeki engelli park alanında meydana geldi. Bir işi için gittiği Valilik önünde aracını engelli park yerine bırakan doğuştan her iki ayağında da ortopedik engel olan Cem Esmeray, dönüşte görevli polis memurunun aracının fotoğrafını çektiğini görünce, durumu anlatmak istedi. Kendisinin yüzde 40 engelli olduğunu söyleyip, mevzuata göre 2011 yılından itibaren araç plakalarında engelli ibaresi bulunması zorunluluğunun kaldırıldığını anlattı. Ancak engelli kimliğini göstermesine rağmen ceza yazılmasını engelleyemedi. Esmeray, soluğu Balıkesir Adliyesi\'nde alarak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne, cezanın iptali için başvuruda bulundu. Trafik polisinin, iletişim tarzını da dava etti ve insanlarla ve özellikle engellilerle iletişim eğitimine alınmasını talep etti.

\'KANUN UYGULAYICIDAN ÇOK KANUN KOYUCU GİBİ DAVRANDI\'

Bedensel engelli dünya dalış rekortmeni olan ve SRC eğitmeni olarak özel kurslarda mevzuat ve direksiyon dersi verdiğini söyleyen Cem Esmeray, başından geçenleri şöyle anlattı:

\"Aracımı engelli park yerine bıraktım. Araca da engelli kimliğimi bırakmıştım. Geri döndüğümde polis memuru arkadaşımızın aracın fotoğraflarını çektiğini gördüm. Aracımı aldığımı söylememe rağmen, \'Aracınızı buraya koymuşsunuz ancak plakanız engelli plakası değil\' dedi. Mevzuata göre 2011 yılında araçlardaki plakalardan engelli ibarelerinin kaldırılması esas alınmıştır. Bununla ilgili kendisine bilgi vermiş olmama rağmen, \'Arkadaşım o beni ilgilendirmez, ben plakaya bakarım, engelli işareti yoksa cezayı yazarım, iptal ettirebiliyorsan ettirirsin, bunun bilgisini zaten bana iletirler. Hadi seni sevdim bu seferlik sana ceza yazmayacağım\' şeklinde konuştu. İltimas geçer bir şekilde, kanun uygulayıcıdan çok, bir kanun koyucu gibi hareket etti. \'Sen ve senin gibiler bunu hep suiistimal ediyor. Ben zaten biliyorum. Hepiniz aynı şekilde yapıyorsunuz\' gibi ibareler kullandı. Hoş bir davranış olmadığı kanaatindeyim. Kendisine araç göğüs bölgesinde kimliğim bulunduğunu, onunda fotoğrafını çekmesini talep etmeme rağmen, \'Ben onu çekmek zorunda değilim, ben plakayı çeker yazarım\' dedi. Bunun üzerine ben de olay yerinden ayrıldım” diye konuştu.

MAHKEMEDEN İLETİŞİM EĞİTİMİ VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Bedensel engelli Cem Esmeras, aracının plakasına engelli yerine park ettiği için 216 TL para cezası kesilince Balıkesir Adliyesi\'ne giderek, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne cezanın iptali için başvuruda bulunduğunu söyledi. Cezayı yazan trafik polisinin, insanlarla ve özellikle de engellilerle iletişim konusunda eğitime alınmasını talep etti. Esmeray, \"Mahkeme süreci devam ediyor. Herkesin \'Bu ağır engelli, bu engelli değil. Bu zaten yürüyebiliyor, bu yürüyemiyor\' gibi kıstaslarla, devletin koyduğu kanun ve nizamlar haricinde ayrım yapmalarının önüne geçilmesi kanaatindeyim. Bu nedenle, cezayı yazan polis memurunun insanlarla ve özellikle engellilerle ilgili iletişim eğitimine alınmasını talep ettim” dedi.

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