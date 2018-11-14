Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz: Arin bebek 32 kez doktora gitti, Sise Bingöl istemediği için Muş'a gönderemedik

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda cezaevlerinin durumu, tutuklu ve hükümlülüler hakkında ayrıntılı sunum yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, 85 yaşındaki hasta tutuklu Sise Bingöl ve doktora gösterilmediği iddia edilen tutuklu annesiyle cezaevinde kalan Arin bebek konusunda açıklamalarda bulundu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz, Tarsus Cezaevi'nde kalan Sise Bingöl’ün sağlığıyla yakından ilgilendiklerini ve 2019'un Mart ayında tahliye edilebileceğini söyledi.

Yılmaz, Sise Böngöl’ün bu süre zarfında Muş’a gönderme talebinin kendisi tarafından istenmediğini savundu.

Arin bebeğin rahatsızlığını bildiklerini anlatan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz, “Belki de dışarıda olsa bu kadar doktor görmezdi” diyerek 32 kez doktora gittiğini kaydetti.

Konuyla ilgili milletvekillerinin sorularına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz’ın yanıtları şöyle:

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN YILMAZ – Ama toleranslı olmadığımız bir konu var: Kesinlikle biz işkence, kötü muamele, böyle bir şeyi kabul etmiyoruz, münferit de olsa böyle şeyler ol duğunda kesinlikle bunların kurumla ilişiğini kesiyoruz. Aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu üyesiyim, birçok memuru ihraç ediyoruz biz.

Sise Bingöl… Şunu söyleyeyim: Şimdi, bazı isimleri Sayın Başkanım, emin olun yani hepimiz ezber biliyoruz artık yani buradakiler de biz hepimiz ezber biliyoruz. Sise Bingöl Tarsus Ceza İnfaz Kurumunda kalıyor işte 85 yaşında deniyor ama kimlikte 76. 85 de olabilir yani belki küçük yazılmış olabilir. Yani biz ne gerekiyorsa sağlığıyla ilgili gereğini yapıyoruz ama mahkeme kararı var. İnşallah üçüncü ayda tahliye edip göndereceğiz ama bu süre zarfında Muşlu ya, o zaman Muş’a gönderelim seni dedik falan. İstemedi.

Yani istemediği için Muş’a gönderemedik onu yoksa Muş’a göndermeyi düşünüyorduk. Eğer hâlâ daha aynı düşüncedeyse Muş’a gönderebiliriz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Biz ailesine söyleyelim, Muş’a getirmek istiyorlarsa.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN YILMAZ – Evet, yani biz kendisine de sorduk, ben başsavcı beye söyledim, gitti görüştü kabul etmedi “Burada rahatım, burada hizmetimi görüyorlar" dedi. Ondan dolayı gönderemedik ama ailesinin, kendisinin talebi olursa onu yerine getiririz.

Bu, Arin bebek… Arin bebeği de ezber biliyoruz artık yani annesi… Tabii, şimdi, Mardin, ben orada görev yaptığım için Mardin Midyat, oraları iyi biliyorum. Mardin Cezaevi gerçekten eski bir ceza infaz kurumu Başkanım, yenilemek istiyoruz, sıkıntılı. Onun için böyle örgütten tutuklu olanları mecburen yakın yerlere gönderiyoruz. Bu vesileyle annesi de Urfa’ya gönderildi. Çocuğunun rahatsızlığını biliyoruz ama şurada var, isterseniz verebilirim, birçok kez hastaneye gitti, hatta şunu söyleyeyim: Yani, belki de dışarıda olsa bu kadar doktor görmezdi yani. İmkânlar ölçüsünde fazlasıyla hatta biz diyoruz ne gerekiyorsa yapın.

BAŞKAN – Kaç kez gitmiş Sayın Genel Müdürüm? Hemen söyleyin.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN YILMAZ – Hatta, kilosunu bile biliyoruz yani mesela şu anda 17 aylık, 13 kilo 200 grama gelmiş. Yani çok fazla gitmiş Sayın Başkanım, tarihlerin hepsi şurada yazıyor.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN YILMAZ – 32 kez.

BAŞKAN – 32 kez doktora gitmiş öyle mi?