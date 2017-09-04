Ceza uygulanan sürücü: 1969'dan bu yana ilk kez ceza yiyorum

Durmuş SEVİNDİK/ ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta yapılan trafik denetiminde emniyet kemeri takmadığı için para cezası uygulanan sürücü 74 yaşındaki Akın Çeviren, \"1969’dan bu yana ilk defa ceza yiyorum\" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla kentin en yoğun bölgeleri Gazipaşa, Uzunmehmet, Cumhuriyet, Mehmetçik, Bülent Ecevit ve Milli Egemenlik Caddeleri’nde ‘drone’ destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Drone ile güzergahlardaki trafik havadan izlendi. Denetimde Akın Çeviren yönetimindeki 67 AY 441 plakalı otomobil, sürücüsünün emniyet kemerini takmadığının görülmesi üzerine durduruldu. Çeviren\'e, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereği 95 lira para cezası uygulandı. 1969 yılından bu yana araç kullandığını söyleyen Çeviren, \"Hayatımda ilk defa ceza yiyorum. Denetimleri yerinde buluyoruz, gayet güzel. Hatamızı kabul ediyoruz\" dedi.



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