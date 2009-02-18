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Çevre

Ceza sisteminde çevreci tavır

Denetimli serbestlik sistemi sayesinde geçen yıl bin 880 saat ağaç dikim ve bakım çalışması yapıldı.

18 Şubat 2009 02:00

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürü Yavuz Kaya, denetimli serbestlik sistemi sayesinde geçen yıl bin 880 saat ağaç dikim ve bakım çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Kaya, yaptığı açıklamada, Mardin Koruma Kuruluna 2'si suç mağduru, 22'si eski hükümlü olmak üzere toplam 24 kişinin başvurduğunu, bunlardan 21 eski hükümlü ile 2 mağdura gıda, ayni, nakdi, iş ve eğitim yardımı yapıldığını belirtti.

Kamuya ücretsiz hizmet

Müdürlüğe şimdiye kadar 500'ün üzerinde kararın infaz edilmek üzere gönderildiği, bu kararların ağırlıklı olarak uyuşturucu madde bağımlıları için verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararları olduğunu bildiren Kaya, bir diğer önemli denetimli serbestlik kararının da kamu hizmetinde ücretsiz çalışma cezası olduğunu aktardı.

Geçen yıl yoğun olarak gönderilen bu kararlar ile hükümlülerin 3 bin 218 saat süreyle kamu hizmetinde ücretsiz olarak çalıştığını ifade eden Kaya, şöyle dedi:

''Haklarında kamu hizmetinde çalışma cezası verilen kişilerin önemli bir kısmı Çevre ve Orman İl Müdürlüğünün ağaçlandırma sahalarında çalıştırılmış ve sahalarda toplam bin 880 saat ağaç dikim ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar halen devam ediyor. Kamu hizmetinde ücretsiz çalışmasına karar verilen kişilerin çalıştırıldığı diğer kurumlar da kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, adliyeler ve okullardır. Diğer kararlar ise konutta infaz, içkili yerlere gitmeme, kahvehane ve internet kafelere gitmeme, ehliyete el koyma, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmaktan yasaklanmadır. Bu çalışmaların amacı şüpheli, sanık ve hükümlülerin en etkili şekilde denetlenmeleri ve yeniden topluma kazandırılmasıdır.''

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