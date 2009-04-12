Ceza 'sağlıklı erkeklere'

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 131 kişiden sadece 'sağlıklı erkeklere' ceza verdi



Radikal'in haberine göre; Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle 131 kişi hakkında açılan davada sadece sağlıklı 42 erkeği cezalandırdı. Mahkeme aynı gösteride yer alan ve haklarında dava açılan 43 kadın ve 46 yaralı erkeğe ceza vermeye gerek görmedi. Sanıkların avukatı Selçuk Kozağaçlı, toplantının harem-selamlık yapılmadığını belirterek neden sadece ‘sağlıklı erkeklerin’ cezalandırıldığını anlamadığını söyledi.



2007 seçimleri öncesinde Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyesi oldukları iddia edilen bir grup, Kızılay Yüksel Caddesi’nde ‘Seçim çare değildir’ konulu bir basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polisler izin vermedi. Bunun üzerine grup, İnsan Hakları Anıtı önünde bir süre oturma eylemi yaptı. Grup, polisin dağılın uyarısını dikkate almayınca, basın açıklamasına katılan 154 kişi gözaltına alındı. Çıkan arbede sırasında çok sayıda kişi de yaralandı.



Avukat: Savaş hukuku gibi



Yaşı küçük 23 kişi savcılıkça ifadeleri alınmadan serbest bırakılırken Savcılık geriye kalan 131 kişiye 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun’un 32/3 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada savcı, 43 kadın ve 46 yaralı erkek için ceza talep etmezken, 42 erkeğin cezalandırılmasını istedi.



Sanıkların avukatı Selçuk Kozağaçlı yaptığı savunmada toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanunun ihlalinde cinsiyete dayalı bir ayırım bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Toplantı harem-selamlık yapılmamıştır. Dolayısıyla kadın şüpheliler ile erkek şüphelilerin eylem ve davranışları tamamen aynıdır. Kolluk fezlekesi ve savcılık söz konusu erkek kadın ayrımının yapılabileceği hiçbir ‘suçun şahsileştirilmesi’ girişiminde yahut değerlendirmesinde bulunmamıştır. Hazırlık ve sorgu hâkimliğinde takınılan bu tutum esas hakkında mütalaa ile de sürdürülmektedir. Kadınlar ve ağır yaralılar ayrılarak kalanlara ceza talep edilmiştir. Bu gösteri yürüyüşü hukukundan çok savaş hukukunu hatırlatmaktadır. Kadınlar çocuklar ve yaralılar açık hava toplantıları açısından değil fakat herhalde Cenevre Sözleşmesi açısından özel hukuka tabi tutulabilir.”



Dava, 9 Nisan 2009 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme, aynı gösteriye katılan ve aynı suçlamayla karşı karşıya kalan 43 kadın ve gözaltı sırasında yaralanan 46 yaralı erkeğe ceza vermezken, sağlıklı 42 erkeğe üçer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 42 erkeğin ‘belli haklardan yoksun bırakılmasını’ düzenleyen TCK’nın 53/1. maddesinin de uygulanmasını isteyerek “Sanıkların koşullu salıvermeye kadar bu madde fıkrasındaki haklardan yoksun bırakılmasına, koşullu salıverildikten sonra kendi alt soyu üzerinde velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri bakımından kısıtlanmanın kaldırılmasına karar verilmiştir” dedi.



