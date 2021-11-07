Ceza kesilen motosikletli: Duran yayaya ‘Buyurun geçin’ diyemem ki

İstanbul Beşiktaş'ta yapılan denetimde, yayalara yol vermeyen sürücelere 652 lira ceza kesildi. Ceza kesilen bir motosiklet sürücüsünün, 'Duran yayaya ‘Buyurun geçin’ diyemem ki' ifadesini kullandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerince yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesiyle ilgili denetim gerçekleştirildi. Beşiktaş Yıldızposta Caddesi ile E-5 katılımının üzerinde bulunan yaya geçidinde bekleyen polisler, yayalara yol vermeyen sürücüleri belirleyerek 200 metre ileride denetim noktası kuran ekiplere bildirdi.Uygulama noktasındaki ekipler de araçları durdurarak sürücülere 652 TL ceza kesti.

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde, yayalara yol vermeyen 3, seyir halinde cep telefonu kullanan 4 ve kaldırımda motosiklet kullanan 1 kişiye işlem yapıldı.

Yayalara yol vermediği tespit edilen bir motosiklet sürücüsü, “Yaya zaten kenarda duruyordu. Bu tarafa geçip geçemeyeceğini tahmin edemiyoruz. Duran yayaya da ‘Buyurun geçin’ diyemem ki. Yayanın ne yapacağı belli olmuyor, bir anda atlıyor” dedi.

Yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesine yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi. (İHA)