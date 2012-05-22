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Yaşam

Ceza kesen polisi hastanelik ettiler

Yaralı polisler de tıbbi müdahale amacıyla hastaneye gönderildi

22 Mayıs 2012 21:14

 

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2 polis memurunu darp eden 5 kişi gözaltına alındı.
 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araçla çarpan 5 kişi ile olaya müdahale ederek araca ceza yazmak isteyen 2 trafik polisi arasında tartışma çıktı.
 
H.Ö. ve M.D. adlı trafik polislerini darp eden 5 şüpheli, olay yerine gelen diğer polis ekiplerinin yardımıyla gözaltına alındı.
 
Polisleri darp eden 5 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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