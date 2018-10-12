Ceza hukukçusu Sınar:Bireysel silahlanma durdurulmalı

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE\'DE bireysel silahlanmanın kolay, hızlı ve örgütlü olabildiğini söyleyen ceza hukukçusu Doç. Dr. Hasan Sınar, “Av sektörü dahil olmak üzere ateşli silahların satışına ciddi kısıtlamalar getirilmeli ve bireysel silahlanma durdurulmalı” dedi.

Türkiye’de son 10 yılın suç istatistiklerine bakıldığında, ruhsatlı ateşli silahlarla 25 bin 547, ruhsatsız ateşli silahlarla ise 159 bin 123 suçun işlendiğini ifade eden Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Sınar, özellikle ruhsatsız ateşli silahlara ilişkin cezai yaptırımların yeterli olmadığını söyledi. Ruhsatlı silah temininin zor olduğu için bu silahlarla işlenen suçların oranının çok düşük olduğuna dikkat çeken Sınar, “Ruhsatsız silahlara ulaşmak çok kolay, internette dahi bunların satışları yapılıyor. Ruhsatsız biçimde elde edilen ateşli silah yakalansa bile cezası çok düşük. Neredeyse tüm vakalarda silahın müsaderesinin yanında, sadece düşük bir para cezası uygulanıyor ve bundan dolayı kimse hapse girmiyor” diye konuştu.

\"RUHSATSIZ SİLAHI OLAN KİŞİLERE AĞIR CEZALAR UYGULANMALI\"

Ruhsatsız silah sahibi kişilere uygulanan cezaların caydırıcı olmadığını vurgulayan Sınar, “Cezai yaptırımlar caydırıcı olmadığı için bu durum bir sektör haline dönüştü. Ruhsatsız silah kişide ele geçirildiğinde ağır yaptırımlar uygulanması gerekiyor. Para cezasıyla bunun önüne geçilemez. Ruhsatlı silah edinmek nasıl zorsa havalı tüfek, av tüfeği gibi silahlara ulaşmak da zorlaştırılmalı çünkü onlarla da can yakabiliyorsunuz. ‘Silahı ruhsatla alamıyorum, o halde ruhsatsız bir silah edineyim’ diyen insanlar yakalandığı zaman çok ağır cezalara maruz kalacağını bilmeli. Şahsi fikrim, caydırıcılık için bu konu hiç mahkemeye bile intikal etmeden, doğrudan idari bir merci tarafından en az 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilmesi ve bunun yasal alt yapısının oluşturulması gerekir. Şu an ruhsatsız silahla yakalanan kişi bin liranın altında bir ceza ödeyerek bu durumdan kurtulabiliyor. Ama aynı kişi 100 bin lira ceza ödeyeceğini bilse ruhsatsız silaha yönelmez” ifadelerini kullandı.

“İNTERNET SATIŞLARINI ÖNLEMEK İÇİN BTK’YA SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Ceza hukukçusu Hasan Sınar, internet üzerinden taksitle silah alışverişi yapılabildiğini ve alışveriş yaşına engel konulamadığını söyledi. 11 yaşındaki çocukların bile internet üzerinden kolayca silah temin edebildiğini dile getiren Sınar, “Bu durumun önlenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) büyük sorumluluk düşüyor. İnternetten satışları da engellemek gerekiyor ancak kesinlikle engellenemiyor. BTK, cinsellik içeren materyalleri önleme konusunda idari tedbir uygulayarak güçlü bir irade ortaya koyuyorsa, av malzemeleri başta olmak üzere bu gibi ateşli silahların da satışına da izin vermemesi, bunu yapan internet sitelerine erişimi engellemesi gerekiyor. Yasal altyapısı oluşturularak bu sitelere yüklü para cezalarının uygulanması da ciddi bir caydırıcılık yaratır. Bugün bütün sorun internet ortamındaki ateşli silah satışının cezasız kalmasından kaynaklıyor” değerlendirmesinde bulundu.

\"AİLELER ÇOCUKLARININ İNTERNET KULLANIMINI DENETLEMELİ”

Bireylerin internet kullanımının ise kurumlar tarafından denetiminin zor olduğunu ve özellikle ailelerin çocuklarının internet kullanımını denetlemeleri gerektiğine dikkat çeken Sınar, şöyle devam etti:

“Aile çocuğun internet üzerindeki iletişimini bir ölçüde denetleyebilmeli. Kiminle konuştuğunu, ne oynadığını biliyor olması gerekli. Çocuğa ailelerin gerekli özeni göstermesi gerekiyor. İnternetin nasıl zararlı sonuçlara yol açacağı ön görülemediği için bu konuya gereken özen gösterilmiyor. Ateşli silahların yol açtığı zararlar konusunda ise bir farkındalık yaratabilmek için, ilgili kurumların bir kamu spotu görseli hazırlayıp, bütün ulusal medyada ailelerin dikkatli olmalarına yönelik çarpıcı görselin yayınlanması etkili olabilir. Ateşli silah kullanımının can yakan, toplum güvenliğini tehdit eden ve önlenmesi gereken bir sorun olduğuna ilişkin, kamu otoritesi tarafından farkındalık yaratıcı bir irade ortaya koyması gerekli.\"

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