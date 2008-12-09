Ceza almadılar

Zeynep Tokuş Nuhoğlu ve eşi jinekolog Ahmet Alparslan Nuhoğlu'nun yargılandıkları dava, 'cezasız' sonuçlandı.



Eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş Nuhoğlu ve eşi jinekolog Ahmet Alparslan Nuhoğlu'nun evlerinde kavga edip, birbirlerini yaraladıkları iddiasıyla yargılandıkları dava, 'cezasız' sonuçlandı.



İstanbul 1.Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararında, hem sanık, hem de şikâyetçi konumda yer alan Zeynep Tokuş Nuhoğlu ile Ahmet Alparslan Nuhoğlu'nun ifadelerinde, yaralamanın ilk önce karşı taraftan geldiğini söylediği hatırlatıldı. Kararda, "Vurma eylemini ilk kimin başlattığı şüpheli kaldığından, şüpheli durumdan da her iki sanığın da yararlandırılması yoluna gidildi. Eylemin meşru müdafaa sınırları içinde meydana geldiği anlaşıldığı için ceza verilmesine gerek yok" denildi. Zeynep Tokuş Nuhoğlu ve eşi Ahmet Alparslan Nuhoğlu hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

