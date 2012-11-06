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Yaşam

Taksici ceza alınca aracını ateşe verdi!

Taksim Meydanı'nda taksi şöförlüğü yapan Y.Ö'nün, aldığı cezaya sinirlenince aracını ateşe verdiği belirtildi

06 Kasım 2012 18:27

İstanbul Taksim'de alkollü araç kullanması nedeniyle aldığı cezaya sinirlenen bir taksi şöförünün, benzin dökerek aracını yaktığı bildirildi.

Y.Ö. adlı Taksim Meydanı'nda taksi şöförlüğü yapan vatandaşın, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirtildi.

Ehliyetinin alınmasının ardından Y.Ö'nün aracının bir arkadaşına verildiği belirtildi.

Taksiyi arkadaşından geri almasıyla tekrar Taksim Meydanı'na gelen Y.Ö'nün yanında getirdiği benzini taksiye dökerek ateşe verdiği ifade edildi.

Taksiden aniden yükselen alevlerin, Y.Ö'nün yaralanmasına sebep olduğu duyuruldu.

Kaçmaya çalışan sürücünün, meydanda bulunan görevli polis ekipileri tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Yüzündeki yanıklar nedeniyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne götürülen Y.Ö'nün, daha sonra ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi’ne götürüldüğü bildirildi.

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