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Dünya
Deutsche Welle

Ceza alan eşcinsellere iade-i itibar

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, savaş sonrası eşcinsel oldukları için ceza alan erkeklerin itibarlarının iade edileceğini ve bu kişilere tazminat ödeneceğini açıkladı.

11 Mayıs 2016 17:39


Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında eşcinsel oldukları için ceza alan erkeklere itibarlarının iade edilmesini ve bu kişilere tazminat ödenmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlanacağını duyurdu. Bakan, "Devlet bunca kişinin hayatını zorlaştırarak üzerine büyük bir suç almış oldu" dedi. Bakan, söz konusu 175'inci maddenin başından beri anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Alman İmparatorluğu döneminden kalma olan ve Nazi döneminde eşcinsellerin kovuşturulmasını sağlamak için daha da sertleştirilen Ceza Yasası'nın 175'inci maddesi eşcinselliği suç olarak tanımlıyordu. Almanya'da erkekler arasındaki eşcinsel ilişki 1994 yılına kadar suç teşkil ediyordu.

Söz konusu yasa doğrultusunda haksız hükümler verildiğini belirten Bakan, bu yasadan her mahkum olanın onurunun derinlemesine incitildiğini belirtti. Bakan, hazırlanması planlanan yasanın verilen tüm hükümleri geçersiz kılacağını ve mahkum olan kişilere de tazminat ödenmesini garantileyeceğini söyledi. Aynı zamanda Magnus-Hirschfeld Vakfı'nın da bu yasadan mahkum olan kişilerin hikayelerinin kayıt altına alınması için çalışmalara başlaması bekleniyor.

Almanya'da Ayrımcılıkla Mücadele Birimi, yasanın mağdurlarının itibarlarının iade edilmesini ve bu kişilere tazminat ödenmesini talep eden bir bilirkişi raporu hazırlamıştı. Birimin yöneticisi Christine Lüders, "50 binden fazla mağdurun onuru kovuşturma ve yargılamalarla incitilmiştir" dedi. Lüders verilen hükümlerin kaldırılmasını istedi.

Almanya Lezbiyen ve Geyler Derneği (LSVD), söz konusu raporun bu yasama döneminde uygulamaya geçirilmesini istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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