İSTANBUL, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4\'üncü maçında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Çek Cumhuriyeti temsilcisi CEZ Nymburk\'u 64-70\'lik skorla mağlup etti.

CEZ Sportovni Hala Arena\'da oynanan maça iyi başlayan taraf, ev sahibi Nymburk oldu. İyi hücum eden ve Beşiktaş Sompo Japan\'ı savunmada durdurmayı başaran Nymburk, ilk periyodu 23-14 ile önde tamamladı. Başa baş geçen ikinci periyotta rakibine 13 sayı şansı veren Beşiktaş, soyunma odasına giderken farkı 5\'e indirmeyi başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan daha iyi başladı. 3\'üncü periyotta rakibini 10 sayıda tutmayı başaran siyah-beyazlı ekip, rakip potaya 24 sayı attı ve final periyoduna 9 sayılık farkla önde gitmeyi başardı. Son periyotta da ele geçirdiği üstünlüğü devam ettiren Beşiktaş, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve karşılaşmadan 6 sayılık farkla (64-70) galip ayrılan taraf oldu. Maçın en skorer ismi 13 sayı ile Beşiktaşlı DJ Strawberry olurken, Kyle Weems 10 sayı, 9 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte ise Kendrick Ray ve Vojtech Hruban\'ın 12\'şer sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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