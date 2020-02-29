Çeyrek altın ne kadar?

Suriye’deki gelişmeler ve Koronavirüs salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince yedi yılın zirvesine yükselen altın fiyatları, değişiklik göstermeye devam ediyor. Gram altının fiyatı 325,93 liradan, çeyrek altın ise 532,90 liradan işlem görüyor.
Gram altın
325,70
325,93
Spot altın
316,24
316,36
Altın/Ons fiyatı
1.584,77
1.586,61
Çeyrek altın
521,12
532,90
Yarım altın
1.038,99
1.065,80
Cumhuriyet altın
2.161,00
2.193,00
Ata altın
2.149,64
2.203,31
18 ayar bilezik gram fiyatı
237,76
237,93
22 ayar bilezik gram fiyatı
297,04
297,25