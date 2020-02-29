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Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altının fiyatı 325,93 liradan, çeyrek altın ise 532,90 liradan işlem görüyor

29 Şubat 2020 10:02

Suriye’deki gelişmeler ve Koronavirüs salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince yedi yılın zirvesine yükselen altın fiyatları, değişiklik göstermeye devam ediyor. Gram altının fiyatı 325,93 liradan, çeyrek altın ise 532,90 liradan işlem görüyor.

Gram altın 

325,70

325,93

Spot altın

316,24

316,36

Altın/Ons fiyatı

1.584,77

1.586,61

Çeyrek altın

521,12

532,90

Yarım altın

1.038,99

1.065,80

Cumhuriyet altın

2.161,00

2.193,00

Ata altın

2.149,64

2.203,31

18 ayar bilezik gram fiyatı

237,76

237,93

22 ayar bilezik gram fiyatı

297,04

297,25

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