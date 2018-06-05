Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, dün haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Cuma günü dolar kurundaki artışların etkisiyle yükseliş eğilimiyle hareket eden altının gram fiyatı pazartesi önceki kapanışa göre yüzde 2,51 artışla tamamladı. Çeyrek altın bugün 305,42 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,1 azalışla işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları da düştü. Uzmanlar dolar kurunda yaşanan sert dalgalanmaların, altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesine neden olduğunu kaydetti. İşte 5 Haziran Salı bugün altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

190,89 TL

191,06 TL

Çeyrek altın fiyatı

305,42 TL

312,39 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

1.270,00 TL

1.283,00 TL

Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 190 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 12 işlemde 7 milyon 517 bin 7,42 liralık ve 33 işlemde 44 milyon 229 bin 508,68 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 8 bin 294,33 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Sardes Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi.