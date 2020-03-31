Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 341,6 liradan alıcı buluyor. Dün, altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 342,9 liradan tamamladı.

Çeyrek altın fiyatı

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 341,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 563 lira, Cumhuriyet altını da 2.300 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.616 dolar seviyesinde bulunuyor.