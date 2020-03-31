T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çeyrek altın kaç lira oldu?

31 Mart 2020 11:27

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 341,6 liradan alıcı buluyor. Dün, altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 342,9 liradan tamamladı.

Çeyrek altın fiyatı

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 341,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 563 lira, Cumhuriyet altını da 2.300 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.616 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETİKETLER

çeyrek altınçeyrek altın fiyatlarıçeyrek altın kaç liraçeyrek altın kaç lira oldualtın fiyatları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24