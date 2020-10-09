Çeyrek altın 800 TL'ye dayandı

Enflasyonun artması ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına sığınması fiyatların yükselmesinde önemli etmen olarak görülüyor. Yükselişini sürdüren çeyrek altının fiyatı ise 798 lira seviyesinde seyrediyor.

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. Ons altında yaşanan yükseliş diğer altın türlerini de etkiliyor.

9 Ekim altın fiyatları

Gram altın: 487 lira

Çeyrek altın: 798 lira

Yarım altın: 1.595 lira

Cumhuriyet altını: 3.178 lira