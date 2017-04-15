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Yaşam

Çeyrek altın 250 lirayı geçti

Altının gram fiyatı, 153 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

15 Nisan 2017 13:24

Altının gram fiyatı, 153 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altının fiyatı 250 lirayı aştı.

Kürsel piyasalarda artan jeopolitik risklerin etkisiyle altının ons fiyatı ve dolar kurunda görülen yükselişler, altın fiyatlarının tarihi zirvelerine çıkmasına neden oldu. Gram altın, gün içinde tarihi zirvesi olan 153 liraya yükselmesinin ardından saat 17.10 itibarıyla 152,4 lira seviyelerinde dengelendi. Gram altındaki yükselişe paralel Kapalıçarşı'da 251 liranın üzerini gören çeyrek altın ise 250 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Dünya piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla dün 1.288,5 dolar seviyelerine çıkan altının ons fiyatı ise bugün Avrupa ve ABD piyasalarının tatil olması nedeniyle düşük işlem hacmi ile yatay bir seyir izliyor.

Analistler, gelecek hafta Rusya, Çin, ABD ve Kuzey Kore devlet başkanlarından gelecek açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydederek, altının gram fiyatının 150 liranın üzerinde kalması durumunda yükseliş eğilimini devam ettirebileceğini ifade etti.

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