-ÇEYREK ALTIN 150 LİRA ADANA (A.A) - 25.07.2011 - Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, çeyrek altın fiyatının 150 liraya ulaştığını belirtti. Başman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 ayar 1 gram altının 90 TL seviyesinde olduğunu, çeyrek altının ise yükselişe devam ettiğini vurguladı. Başman, yılbaşında 116 liradan satılan çeyrek altının, bugün 150 TL'ye ulaştığını belirterek, şöyle konuştu: ''Yıl sonuna kadar altının gramı 95-97 TL, çeyrek altının ise 158-160 TL'yi bulur. Hatta bu fiyatlar yılbaşından da önce gerçekleşebilir. Burada kırılma noktası 3 Ağustos tarihi olacak. Bu tarihte ABD'de borç tavanının yükseltilmesiyle ilgili gelecek kararı bekliyoruz. Buna rağmen ABD'de her şey yolunda gitse bile bu rakamlara ulaşılacak. Merkez Bankası'nın bugün döviz kuruna yaptığı müdahale piyasayı rahatlattı. Yoksa, altın fiyatları daha da artacaktı.'' Vatandaşların zorunlu olmadığı takdirde altın almadığını ifade eden Başman, düğün yapacak çiftlerin de en az masrafla takı alma yolunu tercih ettiğini söyledi. Başman, yatırım amaçlı maaşlarından her ay altın alanların da profilinde değişiklik olduğunu anlatarak, ''Eskiden özellikle memurlar, her ay bir yarım altın alıp, saklardı. Ancak, şimdi yarım altın alanlar çeyrek, çeyrek altın alanlar ise 1 gramlık altına yöneldi'' dedi.