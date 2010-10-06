-ÇEYREK ALTIN 105 LİRA ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Yılbaşından bu yana ons fiyatı sürekli artan altının, yatırımcısını sevindirmeye devam ettiği belirtilirken, imkanı olanların ise yatırım için döviz yerine altını tercih etmeleri istendi. Düğün, nişan gibi törenlerin vazgeçilmez takılarından olan çeyrek altının fiyatı 105 liraya yükseldi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, altın fiyatlarındaki artışın sürdüğünü söyledi. Son artışlarla birlikte 22 gram altın fiyatının 61 liraya ulaştığını anlatan Çavuşculu, esnafın yüksek fiyatlar nedeniyle bu aralar satış yerine daha çok alış yaptığını bildirdi. Esnafın nakit sıkıntısının bulunmadığını belirten Çavuşculu, imkanı olan hem büyük hem de küçük tüm yatırımcılara altın almaları önerisinde bulundu. 31 grama denk gelen ons fiyatının, Ocak 15'te bin 137 dolar, Martta bin 106 dolar, geçen ay ise bin 269 olduğunu anımsatan Çavuşculu, şöyle konuştu: ''Şu an altının ons fiyatı bin 300 doları geçti. Bu rakamların önümüzdeki aylarda bin 500 dolara ulaşmasını bekliyoruz. Yıllardır en iyi yatırım aracı olan altın, bu özelliğini artırarak koruyor. Eğer imkanınız varsa fırsatı kaçırmayın. Dövizdeki ani çıkış ve yükselişler, özellikle küçük yatırımcılar için güvenli değil. Buna karşılık altın, diğer yatırım araçlarına oranla, yatırımcılar için daha güvenli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü döviz inişli çıkışlı bir seyir izliyor ve sosyal olaylardan fazlasıyla etkileniyor. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki gelişme ekonomilerle birlikte dövizleri etkiliyor. Bunun zaman zaman yaşanan örnekleri haklılığımızı ortaya çıkarıyor. Altın, her zaman için dünyanın en güvenilir yatırım aracı oldu. Dünyada yaşanılan tüm sıkıntılı dönemlerde, bunun böyle olduğunu gördük.'' Gelişmekte olan ekonomilerinde altının en iyi yatırım aracı olduğunu keşfetmeye başladığını anlatan Çavuşculu, bu durumun da önümüzdeki süreçte ons fiyatının yükselmesinde etkili olacağını savundu. ABD Merkez Bankası'nın 8 bin ton, Almanya'nın ise 3 bin ton civarında altın rezervi olduğunu anımsatan Çavuşculu, sürekli büyüyen Çin'in de önümüzdeki süreçte altına yönelebileceğinin altını çizdi. Çavuşculu, Çin'de beklenen bu tarz bir yönelişin de fiyatlardaki artışı tetikleyebileceğini söyledi. -ÇEYREK ALTIN 105 LİRAYA ULAŞTI- Çavuşculu, düğün, nişan gibi törenlerin vazgeçilmez takılarından olan çeyrek altının fiyatının da 105 liraya kadar ulaştığını söyledi. Çeyrek altının geçen yıl aynı tarihlerde 60-70 lira civarında olduğunu belirten Çavuşculu,''Ancak onstaki yükselme en çok sattığımız çeyreğe de yansıdı, esnaf 104,5 - 105 liradan çeyrek altın satıyor'' dedi. Çavuşculu, yükselişe rağmen ''takı'' olması nedeniyle çeyrekteki satışlarında azalma yaşanmadığını belirtirken, alışların ise 100 lira 101 lira civarında olduğunu kaydetti.