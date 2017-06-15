T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ceylin'in neden öldürüldüğü ortaya çıktı

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde parkta kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılarda ortayla çıktı

15 Haziran 2017 20:35

Ceylin'i kaçıran Ş.T.'nin, dedesi Mustafa Atik'ten 500 TL para istemeyi planladığı, ancak Ceylin'in evine gitmek istemesi üzerine durdurmak için yüzüne havlu kapattığı saptandı. Bu sırada Ceylin'in baygın halde yere düşmesi üzerine makyaj kutusuyla vurup öldürdüğü tespit edildi.

Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Ceylin'i öldüren Ş.T.'nin, saat 17.00 sıralarında ailesinin onu aramaya çıktığını gördükten sonra, dedesi ile babaannesine, şüphe çekmemek için yakınlık gösterdiği öğrenildi.

"Çocuğumuza kim bakacak"

Ş.T.'nin olayı anlattığı eşi S.T.'nin polise gitmek istediğini söylemesi üzerine onu durdurmak içinde 3 yaşındaki oğullarını kullandığı ifade edildi. Ş.T.'nin gece polisi aramayı planlayan S.T.'ye, Şimdi polise gidersek çocuğumuza kim bakacak?" dediği bununu üzerine de gitmedikleri belirlendi.

Bu arada olayda tutuklanan Ş.T.'nin kendisini evlatlık alıp büyüten halası R.Ö.'nün ise ifadesinde, evde şüpheli bir durum görmediğini, koku da almadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Ancak olayı R.Ö.'nün de bildiği ve polise anlatmadığı ileri sürüldü.

10 yaşındaki Ceylin'in katil zanlısına linç girişimi:

ETİKETLER

ceylinizmircinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24