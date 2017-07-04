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Yaşam

Ceylin'in adı son kez oyun oynadığı parka verildi

10 yaşındaki Ceylin Atik'in cansız bedeni komşusunun evinde bulunmuştu

04 Temmuz 2017 18:06

İzmir'de evinin karşısındaki bir apartmanda ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in adı, kaybolmadan önce oynadığı parka verildi.

Ödemiş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ceylin Atik'in Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'nın adının "Ceylin Atik Parkı" olarak değiştirilmesi için oylama yapıldı. 

AKP, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla parkın adının değiştirilmesi kararı alındı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Atik'in üzücü bir olay sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, adını yaşatmak için evinin önündeki parka adını vermek istediklerini söyledi.

Badem, "Kazım Karabekirismini ise yine Ödemiş Belediyesi tarafından yapımı devam eden Zafer Mahallesi 1312 Sokak'taki parka vereceğiz. Temennimiz bir daha böyle olayların yaşanmamasıdır" ifadelerini kullandı.

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