Ceylin Atik'in ailesi karara tepkili

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, Ceylin Atik\'in (10) öldürülmesi ile ilgili açılan davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, eşi tutuklu sanık Serkan Türkmen (37) ile tutuksuz sanık Raziye Ö. ise beraat etti. Küçük kızın ailesi Serkan Türkmen\'in tahliyesine tepki gösterdi. Baba Murat Atik (38), \"Biz caydırıcı bir ceza olacağını bekliyorduk, şoka girdik\" dedi. Ceylin Atik\'in dedesi Mustafa Atik de karara itiraz edeceklerini söyledi.

Ödemiş 50\'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı\'na gitti. Ceylin\'in eve dönmeyince merak eden dedesi Mustafa (61) ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sordu, gidebileceği yerlere baktı, ancak torunlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik\'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin\'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik\'in cep telefonuna, \'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz\' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik\'in kaçırıldığı anlaşıldı.

Polis, dede Atik\'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin\'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak\'ta bulunan apartmanın 4\'ncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen (30) çiftinin evinde su içerken görüldüğü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan Türkmen ile eşi Şükriye ve halası Raziye Ö. (62) yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de çiftin evinde bulundu.

Olay sonrası tutuklanan Serkan ile Şükriye Türkmen hakkında, \'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise \'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şükriye Türkmen\'in eşi tutuklu sanık Serkan Türkmen ile tutuksuz sanık Raziye Ö. ise beraat etti. Serkan Türkmen\'in tahliyesine karar verildi.

\'BAŞKA CEYLİN\'LERİ KORUMAK İÇİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM\'

Serkan Türkmen\'in tahliye edilmesi, Ceylin Atik\'in ailesinin tepkisi çekti. Ceylin Atik\'in dedesi Mustafa Atik, \"Şoktayım. Sadece ben değil, herkes şokta. Bu suçlular dışarıda olamaz. Bir üst mahkemeye gideceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu kadın bizle Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ile, aklımızla alay etmiştir. Hep ifade değiştiriyor. Bir \'ben yaptım\', bir \'beraber yaptık\' diyor. Yok böyle bir şey\" dedi. Cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyleyen dede Mustafa Atik, \"Bunlara ibreti alem için ceza verilmeliydi. Caydırıcı olmalıydı. Başka Ceylinleri korumak için peşini bırakmayacağım, gidebildiğim yere kadar gideceğim\" diye konuştu.

\'ADALET İSTİYORUZ\'

Biri 3, diğeri 1 yaşında 2 çocuğu bulunan acılı baba Murat Atik ise mahkemenin Serkan Türkmen ile ilgili verdiği karar karşısında şoke olduklarını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Atik, \"Biz caydırıcı bir ceza olacağını bekliyorduk, şoka girdik. Karşı tarafın avukatları da şoka girdi. Onlar dahi böyle bir karar çıkacağını beklemiyordu. Halen şoktayız. Böyle cezasız kalmamalıydı. Evladımızın cesedini iki gün boyunca saklayan kişiler, iki gün boyunca o evde ekmek yemişler, su içmişler, yatmışlar, kalkmışlar. Olaya ortak olmuşlar, delili karartmaya gitmişler. Hiçbir şey olmamış gibi pazartesi günü iş yerini açmış adam. Olay patlak verdikten sonra ortaya çıkmış. 18 ay cezaevinde yattıktan sonra beraatine karar vermişler. Adaletin olup olmadığına şüpheliyim. Mahkeme heyetinin verdiği karara çok üzüldük. Paramparça olduk desek yeri var. Adalet istiyoruz\" dedi.

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