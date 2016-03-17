"Ceylanpınar'da 8 PYD'li yakalandı" iddiası

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, gözaltına alınan 8 şüphelinin PYD'li olduğu ve Suriye'deki PYD kamplarında suikast ve sabotaj eğitimi aldıkları iddia edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girdikleri öne sürülen PYD mensuplarının geçeceği bilgisi üzerine sınır hattındaki Yeşildirek Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturdu. Jandarma, ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 47 KN 921 plakalı minibüste bulunan ve Suriyeli olduğunu söyleyen 10 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden Suriyeli sığınmacı oldukları saptanan Abdullah B. ile Andra A., Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriyeli olduklarını söyleyen 8 şüphelinin ise Türkiye vatandaşı oldukları öne sürüldü. Bunun üzerine sorgulanan şüphelilerin Suriye'nin Kamışlı kentinde “PYD'ye ait kamplarda sabotaj ve suikast eğitimi aldıklarını söylediği” dediği ileri sürüldü. Sorgulaması süren şüpheliler Cemil İ., Burhan Ç., Mehmet T., Ömer A., Kasım İ., Yumu Ü., Velit H. ve Hüseyin S'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.